桃園航空城計畫優先搬遷區地上物預計10月底前將完成拆遷，其他區則訂於2024年10月底前完成搬遷。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市6日舉行桃園航空城其他搬遷地區自願優先搬遷規畫作業座談會，市長鄭文燦表示，航空城計畫優先搬遷區地上物預計10月底前將完成拆遷，其他區則訂於2024年10月底前完成搬遷，自願優先搬遷系統也正式上線，另也請環保局特別針對大型垃圾做因應措施，擬將於11月底建置完大型家具倉儲需求，供民眾暫置家具。

鄭文燦表示，自願優先搬遷系統自10月上線，市府採行最小拆遷單元方式推動，民眾可上網查詢拆遷單元，也可透過該系統瞭解自願優先搬遷自拆區及工區範圍，以及所屬自拆區同意自願優先搬遷比例，加速整合及審查時間。

鄭文燦也提醒各局處單位，拆遷會衍生許多問題，如民眾家中大型家具安置位置、流浪貓狗會增多，請環保局在11月底前完成大型家具倉儲的建置，且因大園清潔中隊人手不足，須委外招標清運廠商以協助居民清運家具，搬遷後流浪貓狗恐會增多，也提醒農業局加強貓狗的安置狀況，此外，因航空城區土地公廟還未確定位置，民政局要協助先安置神像。

鄭文燦提及，航空城安置計畫採先建後遷方式，優先搬遷區居民預計今年10月31日完成騰空點交，11月進場辦理優先搬遷區公共工程施工，為加速整體推動進度，其他區部分只要屬於同一鄰、同一街廓、3棟以上的住宅社區、3個住宅單位以上建物的集合住宅範圍內，同意自願優先搬遷的建物達60％以上，即符合自願優先搬遷要件，目前已受理1000多件，將採2階段搬遷方案，第1階段搬遷期限為2022年3月31日，第2階段搬遷期限為2022年12月31日。

「第一階段優先搬遷，加發20％地上物補償金、75萬元租金補貼以及加發1次人口搬遷費等3項優惠！」鄭文燦說，搬遷方案完成後，安置計畫將成為推動重點，市府推出過渡期的租金補貼、包租代管，以及安置住宅、安置街廓等方案，更預計興建約2000戶安置住宅，並推出優惠貸款，也會在安置街廓抽籤、權值計算等作業上，保障居民權利極大化及維持公平性。