說到足球界最有名的傳球球星，你不能不知道巴西「黑珍珠」比利(Pele)，他可說是南美洲、世界上最偉大球星之一，就連當今球王梅西(Lionel Messi)都要對他敬畏三分，梅西也在今年的世界盃足球資格賽中一舉超越比利，成為南美洲國家隊進球王，而比利至今已80歲，到現在紀錄才被打破，足以證明他的偉大。

Pele's daughter Kely Nascimento posted a picture with the Brazil legend after reports emerged he was back in the ICU https://t.co/biy1YZ4Qsn — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) September 17 2021

而被譽為20世紀最偉大體壇明星之一的比利已不再年輕，80歲的他日前因結腸腫瘤而住進了加護病房，接著成功切除腫瘤的他離開病房才3天，又傳出因為胃酸倒流再次進入加護病房，這樣的情況讓外界非常擔憂，而且醫院並沒有提供比利的最新消息，網友甚至傳言比利危在旦夕，一度讓外界陷入恐慌。

不過一切都被比利的女兒澄清，她在社群媒體上發了一張父女合照，並配文說：「嘿，朋友們，我不知道該拿這些謠言怎麼辦，我的收件匣都快被訊息灌爆，這世界上有太多令人焦慮的事情，我們可不希望再添上一筆。」由此話可看出比利暫時沒有大礙，女兒希望大家放心。

接著她繼續說：「這照片是我剛剛拍的，他穿背心是因為感覺有點冷。他身體恢復得很不錯，一切都在正軌，我保證！對於他這個年齡做手術，這很正常， 昨天他有些疲勞，今天他就會好起來的，感謝出色的醫療團隊，感謝各界朋友們傳來的正能量。」而不論他現在的狀況如何，家人想必都是最為心疼的人。

不過雖然女兒希望大家放心，但比利從2015年來身體狀況就欠佳，他曾入院做前列腺手術，2019年又因尿道炎住院，現今已無法正常行走。加上這次因為一連串手術而進入加護病房，很難讓人不擔心，從女兒拍的照片上看來比利確實沒事，但雙眼略顯無神，希望比利遠離病痛，早日出院！