西武獅隊與羅德隊3連戰首戰，台灣好手吳念庭繼前役開轟後，24日再繳出單場雙安演出，連8場上壘；另場樂天金鷲與歐力士隊的比賽，宋家豪再度「關門」成功，奪下本季第4次救援成功。

吳念庭昨天打出本季第9發全壘打，今天繼續被排進先發打線，擔任三壘手、打第8棒，首打席敲出二壘方向滾地球出局，第4局第2打席敲出中外野安打，6局下他首位上場打擊，又敲出二壘安打，不過打線沒能延續攻勢，8局第4度站上打擊區則獲得四壞球保送。

最終吳念庭3打數2安打、另有1四壞球保送，打擊率上升至2成63。西武此役克服0比3的落後劣勢，從第3局起展開反撲，5局下外崎修汰靠著暴投跑回超前分，終場西武就以1分險勝。

另場樂天與歐力士的比賽，台灣好手宋家豪連3天登板，今天他在9局後援，用15球，面對4名打者被敲1支安打，無失分，成功守住球隊1分領先，最終樂天就以4比3險勝。