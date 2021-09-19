指揮中心指揮官陳時中召開記者會，說明最新疫情。（資料照）

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為1例本土及11例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案16251)，為60多歲女性，因曾接觸確診者(案16227)，於今(2021)年9月17日由衛生單位安排採檢，於今日確診；衛生單位持續進行疫情調查及防治，接觸者匡列中。

今天本土新增1例，境外11例，1人死亡。(指揮中心提供)

指揮中心表示，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自俄羅斯(案16240)、美國(案16241、案16243)、宏都拉斯(案16242)、新加坡(案16244)、加拿大(案16245)、捷克(案16246)、波蘭(案16247)、緬甸(案16248)、南非(案16249)及柬埔寨(案16250)入境，入境日介於9月5日至9月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案15745)，為本國籍70多歲男性，7月9日於柬埔寨出現發燒及呼吸困難症狀，當日就醫檢查發現有肺炎情形，7月19日於柬埔寨當地住院治療，7月28日搭乘醫療專機抵臺後即送醫治療並採檢，7月29日確診，9月10日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計3142093例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3124360例排除)，其中16141例確診，分別為1511例境外移入，14576例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計840例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另11例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。