美國、英國、澳洲組成AUKUS戰略聯盟，讓法國與歐盟氣噗噗。

美國、英國與澳洲聯手組成AUKUS戰略聯盟，協助澳洲打造核動力潛艦部隊，不只巨額潛艦交易被取消的法國感覺被背叛，英國廣播公司（BBC）也評論，歐洲在這起事件中陷入3個尷尬窘境，為歐洲敲響警鐘。

BBC指出，歐盟（EU）感到尷尬的第1點在於，歐盟不只未參與AUKUS聯盟的討論，事前甚至不知道這個聯盟的存在。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）即便擁有頭銜，同樣沒有特權事先獲悉AUKUS聯盟的成立。

AUKUS聯盟宣告成立的時間點對歐盟來說相當糟糕，波瑞爾上周才宣布歐盟自己的印太戰略，不過接下來記者的提問卻不是太關心，波瑞爾坦承他對AUKUS公開的時間點重疊不是太高興，但同時也表示，這給歐洲敲響了一記警鐘，也就是必須採取主動權。

不過波瑞爾的發言也導致歐盟面臨第2個尷尬窘境：歐盟不是軍事強權，即便歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）上周才呼籲建立「歐洲防禦聯盟」（European Defence Union），這讓不少人大吃一驚。

就算歐盟知道如何展示更多軍事肌肉，他們仍得決定該展示什麼，這將不輕鬆。「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）副主席勒瑟（Ian Lesser）解釋，波蘭、希臘、法國、德國對戰略環境的看法都不一樣。

儘管如此，他認為至少歐盟很清楚他們不想要什麼。

而這牽涉到第3個窘境：隨著情勢升溫，歐盟不想要被夾在中間，也就是在日益緊張的環境下在美國與中國之間選邊站。

法國現在氣噗噗，與澳洲的合約告吹不只關乎商業利益，澳洲也是法國在印太地區合作的核心，BBC指出，數十億美元的合約告吹是一回事，打擊法國在這個區域精心打造的區域戰略又是另一回事。

因此，整體來看，AUKUS聯盟宣布的時機點對歐盟來說很糟糕；雖然也不是太令人驚訝，但未事先獲悉確實讓歐盟有點尷尬；再來，就像撤軍阿富汗，歐盟面臨的尖銳問題是：歐盟的戰略自主在哪裡。

西方與中國大陸的情勢持續升溫，然而歐盟還不太知道該往哪裡看。