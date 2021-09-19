日本歌謠界天后小林幸子原本就一直以YouTuber身份推出歌唱影片，她另闢頻道「YouTuBBA」，名稱末自嘲「BBA」意味「老婆婆」，不改她一貫全力帶給觀眾歡樂的姿態。

小林幸子19日在影片中突發奇想，用化妝「變身」，她說：「人都有變身的慾望，這次我用化妝的方式，讓大家猜猜看我變身成什麼人物」，結果出乎現場工作人員意料，笑聲震天。小林笑自己「壞掉」，還提案：「乾脆下次寄賀年卡就用這張臉吧！」

小林幸子受各年齡層歌迷喜愛。（粘耿豪攝）

去年新冠疫情開始後，她就為了能以讓大家能待在家中也能享受到娛樂，自己拿著手機播出伴奏演唱，設備雖陽春，但她歌技高超，一樣聽來悅耳。她也另外在YouTube上分享她在東京的日本武道館50周年紀念演唱會，以一天播出一首歌的方式，希望大家能在家中收看。

她每次要亮出不同化妝工具時，也自信地面向鏡頭大開手掌、將物品置於掌心，工作人員一旁問她：「真的知道這個動作的用意嗎？」小林速答：「為了讓鏡頭焦點可以集中物品、不會模糊啊！」一副不愧「資深YouTuber」的模樣引來現場笑聲。

YouTube影片：https://www.youtube.com/watch?v=gxvpPQmcwZA