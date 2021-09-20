在美國懷俄明州國有林區搜尋失蹤女子裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）的警方和聯邦調查局（FBI）幹員，今天發現一具與裴蒂托特徵相符的遺體，但尚未進行正式鑑識。

22歲的裴蒂托在與男友公路旅行期間離奇失蹤後，裴蒂托的家人9月11日向警方通報失蹤，當局隨即展開大搜索。

聯調局表示，今天這具在警方主要搜索範圍發現的女屍，符合裴蒂托的特徵。聯調局幹員瓊斯（Charles Jones）說：「今天稍早發現的遺體，與裴蒂托（Gabrielle 'Gabby' Petito）特徵相符。」

瓊斯表示：「尚未完成完整的法醫鑑識工作，所以無法百分之百證明我們發現了嘉比（裴蒂托），但已向她的家人告知此事。」瓊斯還補充說，死因尚未判定。

聯調局等執法單位先前一直在懷州國有林區尋找裴蒂托下落。家人表示，裴蒂托8月底最後與父母聯絡時，她和男友所在的地方就是此地。

裴蒂托辭去工作，7月間和23歲男友勞德里（Brian Laundrie）開著露營車展開橫跨美國的公路旅行，同時在Instagram貼文記錄行程點滴。但2個多星期前，勞德里卻自行駕著裴蒂托的露營車返回佛州北港（North Port）家中，裴蒂托杳無音訊。10天後，裴蒂托的家人通報失蹤。

勞德里被列為「利害關係人」但拒絕與警方合作，而前幾天勞德里也宣告失蹤後，此案更添離奇。

北港警方本月17日表示，勞德里的父母宣稱數日沒見到兒子。警方聲明說：「勞德里家的律師週五（17日）晚間通知聯調局調查員，說想談談兒子失蹤的事。」

「值得注意的是，布萊恩（勞德里）是嘉比失蹤案的利害關係人，而不是有罪遭通緝。」

勞德里與裴蒂托從東岸的紐約展開旅程，YouTube還有一段兩人行程中上傳的影片。影片中兩人熱情親吻，享受夕陽，還在海灘散步。

但8月間猶他州警方卻接獲有關勞德里與裴蒂托的家暴通報，美國媒體公布的警方隨身攝影機畫面顯示，情緒煩躁的裴蒂托訴說與勞德里發生口角，一邊哭泣的她還說，自己有心理方面的問題。

瓊斯表示，調查人員持續詢問可能接觸過裴蒂托或勞德里的人，看能否取得更多資訊。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1100920