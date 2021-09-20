明天是新任美國在台協會(AIT)處長孫曉雅丶副處長柯傑民和發言人鄧艾德來台就任新職後的第一個中秋節，鄧艾德今天在臉書嘗試「月餅開箱」。孫曉雅也代表AIT全體同仁，祝台灣朋友中秋佳節假期愉快。並強調，在AIT「我們絕對不會錯過任何參與台灣傳統文化的機會」。

孫曉雅今天在AIT臉書秀出她拿著月餅的自拍照片表示，美國與台灣共賞一輪美麗明月，我們對文化的熱愛也將雙邊人民緊緊連繫在一起。在AIT，我們絕對不會錯過任何參與台灣傳統文化的機會，而中秋節更是一個特別的節日。

她說，台灣有各式各樣口味與形狀的月餅，有些還採用美國小麥與堅果等原料，「真是太令我們驚艷了！祝大家中秋連假快樂！」

AIT發言人鄧艾德也表示，這是他第一次在台灣過中秋節，他已經等不及要嘗試各式各樣的月餅，也非常期待跟台灣的朋友見面，他在臉書開箱月餅，還要大家猜一猜鄧艾德最喜歡的月餅口味嗎？孫曉雅自拍照中拿的是哪種月餅？

鄧艾德在開箱影片中拿出核桃棗泥與傳統伍仁兩種口味的月餅，強調這是採用美國小麥與美國堅果作為原料，除了這兩種口味之外，他也透露自己喜歡吃紅豆沙月餅，他的家人也都喜歡，他和太太還有兩個小孩會把一個紅豆沙月餅分成四個部分一起吃。

他說，「尤其我們的小孩，他們覺得夠甜，也滿好吃。他們覺得這個口味很棒」。他也歡迎大家能推薦更多好吃的月餅和台灣的美食，「告訴我們哪一個好吃」。