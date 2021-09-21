一項新研究發現，支持性的社會互動對於防止人類認知能力下降至關重要，儘管大腦正處於衰老或神經病理變化中也是一樣。

●支持性的社會互動

這項研究發表在8月16日的《美國醫學會期刊》上，研究人員觀察到通過參與精神刺激活動、體育鍛鍊和積極的社會互動，可以提高大腦認知能力。

紐約大學格羅斯曼醫學院的Lulu P.和David J. Levidow神經學助理教授說：「我們認為大腦認知系統可以減少大腦衰老和罹患腦部疾病的機率。」「這項研究增加了許多的有力證據，人們可以採取一些措施為自己或家人減少延緩認知老化的機率，甚至能預防阿茲海默症等症狀的發展。」

●傾聽者的重要性

根據統計，在美國總共有500萬名美國人患有阿茲海默症，這種漸進性疾病主要分佈在65歲以上的老年人口當中，該症會影響他們的記憶、語言、決策和獨立生活的能力，而對於65歲以下的成年人該研究提出了有幫助的建議:

「65歲以下的成年人大腦認知能力會受益於他們的社會支持程度」，對於大腦容量每單位的下降，四五十歲接受低傾聽能力人群的大腦認知年齡比接收高傾聽能力人群的認知年齡大4歲左右。

研究人員說：「這四年非常寶貴，當我們年紀越來越大時，我們已經漸漸失去了建立及維持大腦健康的習慣，但現在你可以問問自己身邊是否有一個人能以支持的方式來傾聽自己，採取這個簡單的行動，最終能讓你更有機會保持大腦長期的健康。」

●孤獨是罹患憂鬱症的症狀之一

團隊建議醫生可以考慮將這個問題添加到在跟患者面談的醫療諮詢中，詢問患者在生活中是否有可以信賴的人們來傾聽他們是非常重要的。該研究作者認為：「孤獨是憂鬱症的眾多症狀之一，對患者的健康還會有其他影響。」「了解關於病患的社會關係和孤獨感問題，可以告訴醫師更多關於他們未來的健康發展狀況。」

社會支持較高的人相對於他們的大腦會有較為健康的發展，這種關鍵的社會支持形式可以在生活中獲得，也就是找個信任的人傾聽。它與更強的認知彈性高度相關。

作者在研究的最後表示，這項研究為我們提供了具體的生物學線索，為什麼我們都應該尋找好的傾聽者，並讓自己也成為一個傾聽者。」