苗栗縣政府原民中心與泰安鄉清安國小合力開辦「汶水泰雅語班」。（謝明俊攝）

清安國小「汶水泰雅語班」日前開課，苗栗縣政府原民中心主任蔣意雄與縣議員黃月娥到場致意。（謝明俊攝）

泰雅族語有6大語別，「汶水泰雅語」是苗栗縣獨有。（謝明俊攝）

泰雅族是苗栗縣內重要原住民族之一，分布範圍相當廣，其中定居在泰安鄉錦水、八卦及清安部落的一支，所使用的泰雅族語是屬於泰雅族語6大語別之1，也是苗栗縣獨有的「汶水泰雅語」由於使用人數漸少，苗栗縣政府原住民中心特別與泰安鄉清安國小合作開辦「汶水泰雅族語班」要將這支獨特語別傳承下去。

苗栗縣政府原住民中心主任蔣意雄，本身就是泰安鄉南三村天狗部落的泰雅族人，他指出，泰雅族語言分為六大語別，其中「汶水泰雅語」是苗栗縣獨有語別，族語使用者多分布苗栗縣泰安鄉錦水村、八卦村、清安村等三村。「汶水泰雅語」也是原住民族語言中，會因男女性別不同而有詞彙形式差異的特別語言，使用人數已日漸稀少，但因歸屬泰雅語群，因而還未被認定為官方瀕危語言。

由於使用「汶水泰雅語」的人數日益減少，苗栗縣政府為了確保這個獨有語別不被消失，因而從今年起補助泰安鄉清安國小開辦「苗栗縣汶水泰雅語語言班」，從9月15日至11月30日分別開授基礎班、進階班課程，各安排10週、每週3小時，共30小時的學習時數。

師資則是邀請清安國小主任劉麗玲、前梅園國小退休主任劉仁祥擔任講師，2人都有「汶水泰雅語」族語認證命題委員及閱卷委員經歷，師資陣容堅強。基礎班以認識字母、簡單生活會話為主，目標是使學員取得中級族語認證。進階班則是以造句、語法應用、閱讀及書寫練習為主，目標是使學員取得高級族語認證為目標，首屆開班共有24名族人參加。

苗栗縣長徐耀昌非常重視縣內多元語言環境發展，為全力延緩汶水泰雅語瀕危速度，指示原民中心規劃開辦實體語言課程，加上清安國小校長李勁霆全力支持，結合校方資源挹注，課程才得以開辦成功，向下傳承汶水泰雅語。