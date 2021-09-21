據大陸央視新聞報導，哈爾濱市政府新聞辦今晚召開疫情防控專場新聞發佈會，今天（9月21日）0至18時，哈爾濱市發現新冠肺炎確診病例3例。

報導稱，巴彥縣今天報告新冠病毒陽性感染者3例。病例1是主動到巴彥縣第二人民醫院做核酸檢測時發現。

此外，病例2、病例3為菲律賓境外返哈解除隔離人員，於8月3日從菲律賓尼諾阿基諾國際機場乘坐宿霧太平洋航空5J308航班入境廣州白雲機場，在廣州卡西國際酒店醫學隔離14天，8月18日解除集中隔離後，當日自廣州搭乘首都航空JD5165航班抵達哈爾濱太平國際機場，8月18日至9月1日在巴彥縣家中居家隔離14天，期間核酸檢測均為陰性，於9月1日解除隔離，9月21日，作為病例1的密切接觸者在主動篩查中發現。按照《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第八版）》要求，現已轉至定點醫療機構接受隔離觀察治療。

目前，已對確診者開展流行病學調查和基因測序工作。有關部門已對所有排查出的密切接觸者和密接的密接全部落實隔離管控措施，並進行追蹤排查，對涉及到的小區進行封閉管理，對其曾經活動過的場所進行終末消毒和封閉管理。