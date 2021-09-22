台灣的住宅地震保險搭住宅火險便車迄今十九年，住宅地震基金的資料顯示，到今（二○二一）年七月底，住宅地震險的有效保單約三二八．七萬件，相較於全國住宅九○二．二萬戶，投保率三六．四三％，表現亮眼，即使去年年底瘋狂大賣四百餘萬張的五百元防疫神單，相較於總人口，投保率也不到住宅地震險的一半！

住宅地震險在二○○二年四月以內建於住宅火險的方式實施，每當發生地震或九二一前後，主管機關發布新聞，常「歌頌」台灣住宅地震險的投保率「已達」…％。九二一當時，地震險還是住宅火險的附加險，投保率○．二％，住宅基本地震險元年，投保率立即竄升到七．五％，隨後更是年年增加，十九年內投保率便成長到三六．四三％，表現確實不俗。

但是主管機關、住宅地震保險基金與產險業者不可能不知道，這樣的投保率只是地震險搭著住宅火險這個便車同進出的結果，然而卻鮮少有人提到地震險的投保率其實就是住宅火險的投保率！

台灣住宅火險一直被當做房貸的必要文件，而不是「保險」，搭上這部瑕疵車，很難期待地震險開往正確的方向。地震險搭上因為房貸而保的住火，當然也等於因為房貸而保。

因此，新建案最多的新竹、桃園、新北，房貸戶最多，地震險的投保率當然最高，投保率都超過四成；而地震風險曝露最嚴重的花東以及九二一當時的重災區南投、彰化老舊社區多，投保率則都僅二成多，雲林更低於二成。

如果住火、地震險註定要成為永遠無法分割的房貸文件連體嬰，地震險的功能恐怕很難發揮。

猶記一九九九年九月二十一日凌晨一時四十七分發生的芮氏規模七．三地震，造成五萬多棟房屋全倒、五萬多棟房屋半倒，二千餘人死亡，國立自然科學博物館在災區霧峰光復國中基地的「九二一地震教育園區」完整保留當時的斷層錯動、校舍倒塌、河床隆起，忠實記錄地震的懾人威力，時至今日仍令人觸目驚心，也提醒台灣民眾，類似的災難隨時可能再次發生。

台灣的住宅地震險一直是主管機關的驕傲，而這個「德政」最值得慶幸的是，實施迄今，不曾發生必須接受全面檢驗的大地震。

但是，我們相信主管機關冀望於地震險和地震基金的應該不只是等於住火的投保率而已。

本文作者: 現代保險雜誌

(本文摘自《現代保險雜誌393-394期》)