瑞典哥特堡市住宅大樓爆炸 約25人送醫 15:372021/09/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典廣播電台（SR）報導，哥特堡市（Gothenburg）一棟住宅大樓今晨發生爆炸，大約25人被送往醫院。 警方表示已展開調查，目前尚未掌握引發爆炸的嫌疑人身分。 緊急情況應變單位表示正在努力疏散民眾，以及撲滅建築物的火勢。 大哥特堡地區緊急服務單位說：「有數處公寓與樓梯間受影響。目前還不清楚是什麼引發爆炸。」（譯者：楊昭彥）1100928 25人打未稀釋BNT疫苗 專家示警年輕族群防心肌炎 馬祖卡蹓壯遊跳島趣 自行車慢遊活動啟動 #哥特堡 #住宅大樓 #25 #引發爆炸 #單位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台首例！恩主公醫院出包 25人遭打未稀釋BNT 10:192021/09/28 生活 不爽租賓士約妹遭放鴿子 5男竟在新莊街頭放鞭炮宣洩 12:102021/09/28 社會 拒打疫苗真的慘了 紐約數百醫護將被砍 更糟下場曝光 10:292021/09/28 國際 探險祕境藏治安死角 林口「閃電屋」荒廢20年已拆除 12:142021/09/27 生活 25歲iKON Bobby升格人父偶像 上月才閃婚公司再曝小孩性別 18:312021/09/27 娛樂 4樓老公寓變14樓住宅大樓 板橋江子翠危老重建案動土 18:332021/09/27 生活 25人遭打未稀釋BNT 醫：濃度破表 第2劑得改打這款疫苗 12:342021/09/28 生活 荒廢20年 林口閃電屋拆了 規畫改建大樓 04:102021/09/28 地方新聞 朱立倫新北謝票「台灣國」理事長失控怒嗆：你才是中華民國消滅者 13:112021/09/27 政治 25人誤打未稀釋BNT 莊人祥曝大劑量接種副作用 14:262021/09/28 生活 市議員批台中捷運到113年就虧光 中捷回應了 18:312021/09/27 生活 國際熱門新聞 孟晚舟獲釋危險才要來 CNN曝不安跡象 - 趨勢 德國汽車商發明快充電池 90秒即可充飽 - 國際 她刮刮樂中3萬7郵局不給領 致電客服才知爽得「千萬頭獎」 - 國際 2加國人就是間諜？環時指加拿大1舉動露餡了 - 國際 不能全怪孟晚舟 加媒要加拿大記取慘痛教訓 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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