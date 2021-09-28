瑞典廣播電台（SR）報導，哥特堡市（Gothenburg）一棟住宅大樓今晨發生爆炸，大約25人被送往醫院。

警方表示已展開調查，目前尚未掌握引發爆炸的嫌疑人身分。

緊急情況應變單位表示正在努力疏散民眾，以及撲滅建築物的火勢。

大哥特堡地區緊急服務單位說：「有數處公寓與樓梯間受影響。目前還不清楚是什麼引發爆炸。」（譯者：楊昭彥）1100928