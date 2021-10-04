瑞典藝術家威爾克斯（Lars Vilks）今天車禍身亡；他2007年因把伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Muhammad）畫成人面狗身而引來死亡威脅，後來接受警方保護。
這起死亡車禍發生在小鎮馬卡呂德（Markaryd）附近 ，瑞典警方向法新社證實，75歲的威爾克斯與2名員警的車輛與迎面而來的卡車對撞，兩車相撞後都起火，威爾克斯與2名員警喪生，卡車司機送醫。
警方發言人告訴法新社：「這起事件和其他道路交通事故一樣進行調查，因涉及兩名員警，檢方辦公室特別小組已獲派調查。」發言人還說，沒有謀殺嫌疑。
警方聲明指出，車禍原因不明。
地方警長培爾松（Carina Persson）表示：「我們保護的這個人和我們兩位同事在想像不到的可怕悲劇中喪命。」
威爾克斯2007年把穆罕默德畫成人面狗身，引起伊斯蘭世界的強烈不滿；在伊斯蘭世界，描繪穆罕默德的形像被認為是冒犯、褻瀆的行為。「蓋達組織」（Al-Qaeda）提供10萬美元獎金要威爾克斯的命，他因此接受警方保護。
這起事件甚至還引發外交齟齬，瑞典時任總理賴因費爾特（Fredrik Reinfeldt）為平息緊張情勢，會見了數個穆斯林國家的大使。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。