瑞典藝術家威爾克斯（Lars Vilks）今天車禍身亡；他2007年因把伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Muhammad）畫成人面狗身而引來死亡威脅，後來接受警方保護。

這起死亡車禍發生在小鎮馬卡呂德（Markaryd）附近 ，瑞典警方向法新社證實，75歲的威爾克斯與2名員警的車輛與迎面而來的卡車對撞，兩車相撞後都起火，威爾克斯與2名員警喪生，卡車司機送醫。

警方發言人告訴法新社：「這起事件和其他道路交通事故一樣進行調查，因涉及兩名員警，檢方辦公室特別小組已獲派調查。」發言人還說，沒有謀殺嫌疑。

警方聲明指出，車禍原因不明。

地方警長培爾松（Carina Persson）表示：「我們保護的這個人和我們兩位同事在想像不到的可怕悲劇中喪命。」

威爾克斯2007年把穆罕默德畫成人面狗身，引起伊斯蘭世界的強烈不滿；在伊斯蘭世界，描繪穆罕默德的形像被認為是冒犯、褻瀆的行為。「蓋達組織」（Al-Qaeda）提供10萬美元獎金要威爾克斯的命，他因此接受警方保護。

這起事件甚至還引發外交齟齬，瑞典時任總理賴因費爾特（Fredrik Reinfeldt）為平息緊張情勢，會見了數個穆斯林國家的大使。