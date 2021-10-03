楠梓警方在破獲的賭場內查獲賭具一批。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

楠梓警方日前接獲情資，指有一大型賭場隱身在某住宅大樓內。警方經一個月蒐證後，於10月1日凌晨持搜索票前往查緝，現場查獲51歲邱姓負責人與賭客共19人，以及查扣新台幣74萬3600元及天九牌、骰子等賭具。

當警方衝入現場時，賭客都很錯愕，連忙想要找地方躲藏，但警方大聲說：「不要動」與「雙手舉高」，阻止賭客們進一步動作，甚至有警員跳到桌上，控制住現場。

警方調查，該賭場於今年9月起便藏身在旗楠路某大樓內，因大樓管制森嚴，皆由賭場工作人員親自接應，造成警方查緝困難。警方經派人蒐證，並發現賭場工作人員外出購買大量口罩，查獲後才知道原來口罩是提供給賭客使用，在賭博時也做好防疫，能安心賭博。

警方詢後，全案依賭博罪嫌將邱姓負責人、58歲楊姓工作人員、30歲王姓工作人員等3人移送橋頭地檢署偵辦，其他16名賭客則依社會秩序維護法裁處。另是否違反傳染病防制法，將函請主管機關認定，並造冊PCR採檢，杜絕防疫破口。