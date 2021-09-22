指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照）

新冠肺炎流感化，許多國家已經徹底開放，選擇與病毒共存。民眾黨立委高虹安今天在立法院舉新加坡為例，詢問我國什麼時候要與病毒共存？衛福部長陳時中回應說，新加坡一天確診五百多人，換算後，我們絕對不會讓台灣控制成這樣每天一千多人，要與病毒共存不是無限制讓病毒擴大。

高虹安先詢問蘇貞昌，在國家級防疫戰略下，台灣到底使用病毒零容忍還是與病毒共存的方式？

蘇貞昌說，零容忍是目標，但是以變種之快、全世界疫情嚴峻程度，未來在控制情形下，可能與病毒共存。這與疫苗的效力、覆蓋性等等發展有關。

高虹安說，新加坡、丹麥、日本、韓國、馬來西亞政府都明確說2021年九月達到七成覆蓋率，要與病毒共存。

陳時中表示，這些國家疫情都比台灣嚴重。新加坡一天確診五百多人，換算後，我們絕對不會讓台灣控制成這樣每天一千多人，要與病毒共存不是無限制讓病毒擴大。

高虹安又問，根據蘇貞昌今天的報告，今年10月底第一劑覆蓋率要七成，第二劑覆蓋率要三成，等於我們每周要施打180萬劑，而過去每周單周最高施打141萬，要怎麼提升才能達到目標？

陳時中說，施打的量能本身就在，只是那時候量沒這麼多。高虹安又問，所以未來40天可以到貨800萬劑疫苗？陳時中說我們在努力。