大陸國家衛健委22日通報前一日新增41例新冠肺炎確診，其中16例為本土確診，分別為福建廈門市11例和莆田市2例；黑龍江3例，均在哈爾濱市。今（22日）0至12時，哈爾濱市再新增5例病例，該市2地升為中風險地區。

哈爾濱市21日出現3例本土確診病例，哈爾濱市政府21日發布通知，民眾離開當地需持有48小時內核酸檢測無感染證明，哈爾濱市巴彥縣興隆鎮利民家園小區、安民家園小區自21日凌晨開始調整為中風險地區。今天0至12時，黑龍江省再報告新增本土病例5例，也都在哈爾濱市，截至22日12時，黑龍江省現有境外輸入確診病例6例、本土確診病例8例。

哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部今（22日）下令，南崗區、道里區、松北區、巴彥縣在今天24時前，其他區縣（市）23日24時前完成第一輪全員核酸檢測。

哈爾濱市巴彥縣今公布，公車、計程車及長途客運等公共交通工具即日起暫停營運，另除保障民生用品的超市、藥房及糧食店鋪等場所外，空間相對密集場所全部關停。