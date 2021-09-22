國民黨黨代表候選人李昶志、田方倫今（22）日以「國民黨團結，從青年開始」為主題，發起黨內青年團結聲明，希望9月25日無論黨主席選舉結果如何，只挺「團結」，目前已號召15縣市黨內青年代表共同連署響應。

聲明提到，我們是一群國民黨青年，有鑑於此次黨內選舉紛擾擾，我們不願看到「親者痛，仇者快」，我們希望9月25日黨內選舉無論結果如何，我們只挺「團結」，黨內團結從青年開始。

聲明表示，一直以來，國民兩黨最大的差別，民進黨在內部選舉時，殺到跪地求饒，對外時，團結殺敵，一致對外，蔡英文總統與賴清德副總統，就是一個很好的例子。

聲明提及，國民黨常常被詬病，是分不清楚路線競爭與內鬥的差別，改革時永遠以表象的團結來壓制異議者，鄉愿地將問題視而不見。問題未能解決、團結成了口號的情況下，恩恩怨怨一代累積一代，傷痕永遠無法癒合，因此給了外界「內鬥內行，外鬥外行」的印象。

青年代表認為，國民黨永遠輸在不團結，團結都不可能贏，何況不團結？這次黨主席選舉，各有各的支持者，但呼籲，9月25日無論是誰當選主席，從青年率先開始，黨內團結從青年開始，改革從落實團結開始。目前已有15縣市黨內青年代表共同連署響應，期待更多青年代表陸續加入。