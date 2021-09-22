以色列空軍F-35I戰機

以色列空軍已要求美國，能對F-35戰機核心的航空電子設備有更大的存取權，好安裝以國所研製的新系統。

據《突發防務》（Breaking Defense）網21日報導，身為以色列空軍第二號人物的空軍參謀長巴爾坎（Nir Barkan）說，這麼做是要在美國的限制和以色列作戰需求間尋求適當平衡。負責為以色列空軍建立未來戰力的巴爾坎說，為了在F-35隱形戰機上廣泛測試更多以國研製的系統，他們使用了一架特製的實驗機。

儘管他不願詳述，以色列空軍想加入的新技術，但消息人士透露，其中包括新型電戰系統、能即時雙向交換資料的新型通訊系統，還有在隱形狀態下，安裝在武器艙內的高機密武器系統。

以色列有50架F-35A戰機，並已在鄰近和遙遠的戰場執行各式戰鬥任務。眾所周知，它比其他擁有F-35的國家更樂意在戰鬥中動用這款隱形戰機。

五角大廈F-35聯合專案辦公室發言人薛夫（Brandi Schiff）說，在美國政府的安全和放鬆政策範圍內，會繼續滿足以色列主權上的一切需求，並致力在美國的限制和以色列的要求間維持平衡。

此外，以色列也正和美國討論採購先進F-15新型戰機，該國總理班奈特（Naftali Bennett）8月訪問華府時，便已提出要求。當他被問及，以色列已有大批F-35戰機，為何還需要F-15時，他指出，F-15將扮演炸彈卡車的角色，和F-35搭配起來相得益彰。此外，以色列特製的連線系統，可讓兩款戰機「密切合作」。