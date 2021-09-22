市議員黃韾慧在臉書PO市府振興加值方案的預算書，讓市民看清楚及了解內容。（翻攝市議員黃馨慧臉書）

台中市議會22日召開第8次臨時會，討論市府110年第一次追加減預算案。藍營市議員黃馨慧在臉書po文說，其中「拭目以待｣3.5億振興台中經濟案、不同於其他縣市「加倍以券換券｣方案，確定延續去年「購物節｣政策，大手筆鉅額加碼「現金抽抽樂｣、共計約6萬餘名額、抽獎資格不限台中市民，到底能不能振興經濟、將五倍券商機留台中？

黃馨慧指出，既是振興經濟方案就應該「雨露均霑｣，不料購物抽獎還設500元門檻，對於攤商小吃、微型創業者並不友善；加上中央五倍券沒有100元小面額消費券，市府亦無彌補政策，是否會振興對象、大小失衡？

黃馨慧表示，觀旅局下半年也已確定停辦「花毯節｣、「自行車推廣｣、「舞蹈嘉年華｣、「后里櫻花季｣等活動與宣傳，民眾「小確幸｣不見了，全部預算改投入「購物節｣團旅補助，會不會「因噎廢食｣，讓台中觀光失了亮點、只剩「購物｣行程？