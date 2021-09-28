美國行政部門一資深官員周一表示，本周即將召開的貿易和科技委員會(TTC)第一次會議，美國和歐盟將針對晶片短缺、人工智慧(AI)和科技競爭等議題進行討論。

TTC會議將在本周三於美國匹茲堡市舉行，美國國務卿布林肯(Blinken)、商務部長Gina Raimondo、貿易代表戴琦，將與歐盟貿易部長Valdis Dombrovskis和反壟斷專員Margrethe Vestageru一同出席。

外界認為，美歐將以更統一的方式來限制大型科技業者日益增強的市場力量。另外儘管歐盟官員的否認，但專家認為，美歐將藉此一平台合作，在貿易、國防、技術和人權等議題與中國展開對抗。

美國商會表示，TTC的行動應該避免通過法律或規則，或明或暗地，將總部設於對方的企業設定為政策和監管對象。

官員們表示，緩解晶片嚴重短缺問題，將是該委員會優先的任務。官員還表示，將研究有關人工智慧開發下的隱私權保護問題，並就該技術將如何影響全球貿易展開聯合研究。

一名美國官員指出，關於美歐之間的鋼鐵和鋁的關稅議題，將在TTC會議進程中分開討論，希望在今年底就未來的方案提出指引。