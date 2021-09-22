台中經濟前景看好，就業市場與廠商徵才需求湧現，台中市府24、25日將在陽明市政大樓府前廣場，舉辦廠商聯合徵才，釋出近1500個工作機會，勞工局統計，計逾300個薪資4萬元以上職缺，還有電動工具製造大廠開出7萬元高薪，網羅優秀人才。

勞工局長張大春指出，國內疫情趨穩，各項防疫規定逐步放寬，各行業求才需求上升，台中市上半年度失業率3.9％，就業率高，勞動參與率59.9％高於全台平均數據，市府推動「富市台中、就業成功」，讓市民找到好工作。

參與徵才的廠商涵蓋科技、製造及服務業，提供機械設計工程師、業務儲備幹部、技術員、房務員與餐飲服務人員等多元職缺，其中國內光學鏡頭製造龍頭大立光電參加徵才活動，一口氣釋出385個職缺，廣招各類工程師、品管員與技術人員。

張大春說，包括大立光電、矽品精密、橋椿金屬、聖傑機器、友達光電與台灣美光等20家在地優質廠商，提供近1500個工作機會，經統計此次活動共提供超過300個薪資4萬元以上職缺，大專學歷職缺平均薪資達3萬6000元。

此外，學經歷不拘職缺也有256個，除全職工作外，提供兼職部分工時職缺，有許多適合青年朋友實習的工作，把握機會參加面試。

台中市就業服務處強調，因應疫情，徵才活動採實體及視訊雙軌並行，求職者在活動前上網預約，可在家與廠商視訊面試，兼顧防疫與就業；活動結合就業促進研習課程，邀請講師分享影音履歷製作技巧，讓求職者學習製作數位履歷。