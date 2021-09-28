過去曾傳出多起移工來台後，證件遭扣留等違法情事，為了讓移工清楚自己的權益，勞動部擬在明年起針對家庭類移工試辦「移工一站式入境服務」，提供移工知悉自己的權益、申訴管道等，也避免移工違反台灣法令，並辦理如勞保、健保、聘僱許可、居留許可等行政流程。

現行移工入境後，發展署要在機場辦理約30分鐘的講習，並發放移工手冊，但宣導時數不足，難充分瞭解權益；因此規劃移工一站式入境服務草案規劃針對新入境家庭移工且5年內未參加一站式服務辦理，將提供3天2夜、為期8小時的課程，結束後再由僱主或仲介帶移工去健康檢查後才能上工。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，目前的移工講習是在入境前登記，依入境日期接機後提供30分鐘講習，移工一站式入境服務則提供3天2夜的講習課程，提供在台工作應知道的法令管道、職安衛等需要注意的事項，目前規劃明年推行，但也要視疫情情況決定。

蘇裕國指出，目前移工一站式入境服務預計天天開辦、且針對家庭類移工，未來會視辦理情況再檢討是否擴及至如產業類移工等，費用預計由就業安定基金的「辦理外國人聘僱管理事項」的項次支出，但實際的數額等則仍待計算。

但台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會則認為，移工一入境就要3天2夜不能上工卻開始計薪、立即納入健保系統，而有24小時照顧需求的雇主卻因移工一入境就算聘僱而無法申請長照，整體配套措施在雇主方面的考量明顯不夠完善。