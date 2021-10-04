為降低疫情對就業市場影響，勞動部推動安穩雇用計畫2.0，截至9月底中彰投區已有超過1200家廠商提出計畫申請，職缺種類相當多元，符合計畫資格者將依全時工時或部分工時不同，最高補助雇主1萬5000元至3萬元，補助受僱勞工1萬元至2萬元，最高補助4個月。
勞動部將安穩雇用計畫2.0受理期限自今年9月30日延長至明年6月30日，以鼓勵雇主提供優質職缺及提升民眾工作意願，勞動部勞動力發展署中彰投分署至9月底已運用該計畫成功協助逾2000名民眾就業。
中彰投分署林淑媛分署長表示，「安穩雇用計畫2.0」自7月12日啟動，截至9月底中彰投區已有超過1200家廠商提出計畫申請，職缺種類相當多元，符合計畫資格者將依全時工時或部分工時不同，最高補助雇主1萬5000元至3萬元，補助受雇勞工1萬元至2萬元，最高補助4個月。
中彰投分署提醒符合資格的雇主或失業勞工，把握明年6月30日截止的有效機會提出申請，若想進一步了解「安穩雇用計畫2.0」內容，請至「台灣就業通」網站查詢。
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