前往澳洲，不少人的旅遊必選清單之一就是期待親自抱一抱澳洲國寶無尾熊。但柔軟可愛的無尾熊近年來因為天災、人禍的雙重挑戰，出現數量急遽減少的情況，近3年來預估減少超過2萬隻，恐將被列為「瀕危物種」，前途命運多舛。

非營利組織澳洲無尾熊基金會（Australian Koala Foundation，AKF）在20日發出新聞稿，直言無尾熊在澳洲的處境艱難，數量急遽下滑。根據統計，在澳洲境內2018年預估無尾熊最多82170隻，但到了2021年最多僅存57920隻，銳減約30%，數量減少近25000萬隻。

《路透》引述澳洲無尾熊基金會執行長Deborah Tabart的說法，她指出無尾熊數量「降幅相當顯著。」根據該機構的統計，在澳洲各地無尾熊數量在近3年來（2018~2021）來都無成長，甚至劇烈降低，其中新南威爾斯州（NSW）以及首都領地（ACT）區域，數量更下滑41%。

根據統計資料，澳洲有多個地區無尾熊都呈現瀕臨滅的情況，包含坎培拉（Canberra）、郊區Berowra等。首都領地中的芬納（Fenner）與新南威爾斯州的Gilmore地區，過去各別有5~10隻、100~200隻左右的無尾熊，但到2021年數量都下滑到滅絕狀態。

Deborah Tabart點出無尾熊近年來數量大量減少的情況，對此澳洲應該要立法來保護無尾熊，且要即刻採取行動。雖然很可能大家都聽過這類故事很多次了，但她指出統計數據都是正確的，而且可能實際情況比已知的還要糟糕。

至於為何無尾熊近年來數量會減少得如此明顯？乾旱、森林火災，以及樹木遭到濫砍（無尾熊棲息地面積降低）等都是原因。在2019年末與2020年初，澳洲新南威爾州面臨野火肆虐，也可能是導致無尾熊減少鍵因素之一。不過早在那之前，該州已有許多地區見不到無尾熊出沒的蹤跡。

針對保護無尾熊的行動，澳洲政府已自6月起開始針對新南威爾斯州、昆士蘭州（Queensland）以及坎培拉附近地區發動國家復育計畫。並且詢問大眾意見，了解是否要將無尾熊從「易危」（vulnerable species）物種（快要變成瀕危物種）升級到「瀕危」（endangered species）物種（在國際自然保護聯盟的架構下，瀕危僅次於「極危」物種，是第二嚴重的情況），意見將收集到9月24日前。