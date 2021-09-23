美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）周三宣布，上周（截至9月17日）美國原油庫存減少350萬桶，為4.14億桶，超出市場預估的減少240萬桶，且庫存量降至3年新低。數據亦顯示汽油庫存量升高，在颶風艾達過後，美國煉油產業的生產持續復原。而供應吃緊和強勁的需求帶動油價走高。數據顯示煉廠活動和石油生產已經回復到颶風侵襲前的水準。上周美國原油產量大增50萬桶/日，為1,060萬桶/日。煉廠煉油量增加96萬桶/日，產能利用率升高5.4個百分點，為87.5%。

2.美國8月成屋銷售量年減2%，扭轉7月的年增2%，並較市場預估的年減1.7%惡化。

3.美國原油庫存跌幅超出預期，且庫存量創下3年新低，反映煉油活動強勁復甦。周三紐約期油大漲1.74美元或2.47%，收在每桶72.23美元。倫敦布蘭特期油收漲1.83美元或2.46%，為每桶76.19美元。

4.市場認為聯準會決議大致符合預期，周三紐約期金微升60美分或0.03%，為每盎司1778.8美元。

5.聯準會決議沒有令人意外之處，周三ICE美元指數尾盤微升不到0.1%。中國恆大倒債的擔憂有所緩解，人民幣小升至6.4628兌一美元。市場的風險偏好回升，隔夜市場比特幣勁揚約7%，報43409.48美元。