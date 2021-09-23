大陸國家統計局、科技部、財政部22日公佈2020年全國科技經費投入統計公報顯示，2020年全大陸共投入研究與試驗發展（R＆D）經費2兆4393.1億元（人民幣，下同），比上年增加2249.5億元、年增10.2％，增速較上年回落2.3個百分點；但在R＆D經費投入與國內生產總值的比例則為2.4％，比上年提高0.16個百分點。

分產業部門看，大陸2020年高技術製造業R＆D經費為4649.1億元，金額為營收占比的2.67％，比上年提高0.26個百分點；裝備製造業R＆D經費9130.3億元，占比2.22％，比上年提高0.15個百分點。在規模以上工業企業中，R＆D經費投入超過500億元的行業大類有10個，這10個行業的經費占全部規模以上工業企業R＆D經費的比重為73.6％。

分地區看，R＆D經費投入超過千億元的省（市）有8個，分別為廣東3479.9億元、江蘇3005.9億元、北京2326.6億元、浙江1859.9億元、山東1681.9億元、上海1615.7億元、四川1055.3億元與湖北1005.3億元。

根據第一財經引述上海市科學學研究所統計評價研究室副主任張宓之說，受2020年疫情影響、大陸GDP增速2.3％的背景下，大陸研發投入仍保持兩位數增長實屬不易，更指出「創新已經成為驅動經濟復甦的主要力量」，尤其可看到2020年企業研發投入占比達76.6％，相比提升0.2個百分點。