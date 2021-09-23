已經邁入第四年的經典策略遊戲《三國群英傳-霸王之業》官方於今(23)日為了歡慶中秋節，登入就送獲得期間限定主城裝扮-月華照君。另外也推出了全新武將玄‧沮授，玄‧沮授攻擊力將隨著交戰會一直向上疊加，越戰越勇的特性令人不容小覷。而更令人振奮的是，最新伺服器S61比翼齊衡同步開啟，專服福利活動更是接續展開，百萬資源、集賢府武將天天抽、稀有寶物免費送，實在是太佛心啦！

●仰觀天星~河北豪傑 玄‧沮授登場

沮授原為韓馥麾下謀士，袁紹破冀州後成為其重要謀臣，沮授監統內外、威震三軍，幫助袁紹奪取青、並、幽三州而統一河北。曹操亦嘆其才曰：「孤早相得，天下不足慮。」

此位河北名軍師~玄‧沮授的獲得方法為求賢若渴活動，武將技能【揚威】和【規北】除了可以提升我方軍團的攻防外，突破技能【諫諍南師】更有讓部隊越戰越勇的增益效果，攻擊力隨著交戰會一直向上疊加，讓部隊擁有越打越痛的特性，完全就是為了強調高防禦高生存的步兵軍團量身打造，所以，交戰時間越久，大幅提升的疊加攻擊力將會幫助主公們戰無不勝，力挫強敵！

河北豪傑－玄‧沮授

●中秋每日登入送！新服百抽武將免費拿！

霸王之業歡慶中秋節，遊戲內舉辦了天天登入送好禮活動，活動期間內(9/19-9/25)，玩家們每天登入皆可領取海量資源、元寶、緣份寶圖碎片等稀有好禮，更可以獲得期間限定主城裝扮-月華照君。同時，S61最新伺服器比翼齊衡也火熱開放，專服活動限時展開，只要S61宮城等級達到九級以上，即可獲得百萬資源大禮包，天天登入再贈送集賢府尋訪100抽，稀有寶物更是S61全伺服器大方送，機會難得。

中秋每日登入送，新服百抽武將免費拿。

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