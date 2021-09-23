台灣已於22日正式遞出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請。國民黨表示，樂見台灣納入區域整合架構，但加入CPTPP並非一蹴可就，日後勢必將經歷一連串的複雜國際協商過程，蔡政府至今尚未擬定周延配套措施，根本沒有準備好，就急就章遞件申請，很可能是迫於中共當局先聲奪人壓力下的被動反應。

國民黨說，CPTPP為高標準的區域經貿合作安排，蔡英文總統執政5年多來，對於台灣參與區域經貿多邊安排「只聞樓梯響、不聞人下來」，也未見審慎的全面評估與社會溝通，現突然宣布申請加CPTPP，箇中蹊蹺必須攤在陽光下接受各界檢驗。

國民黨指出，為了加入CPTPP，民進黨政府早該提出台灣現有法令制度的適應及調整進程，以及對於各產業的衝擊與利弊得失及影響評估，並與相關產業進行密切溝通協調，擬定周延的配套措施，正式向社會大眾與立法院報告，但以目前情況觀之，蔡政府根本沒有準備好，而是急就章地遞件申請。

國民黨表示，有意申請加入CPTPP的國家或個別關稅領域必須與既有成員進行非正式磋商，包括英國與中國大陸已先後正式提出申請，民進黨政府申請的腳步已然太慢，很可能是迫於中共當局先聲奪人壓力下的被動反應，所以「審慎評估可再說、充分溝通慢半拍」，也就不足為奇。

國民黨希望民進黨政府正視現實，既然採用「台澎金馬個別關稅領域」的身分及名稱申請加入CPTPP，表示主政「抗中」多年，卻繞不過兩岸政治障礙，因此切莫再雙標，自己可使用「台澎金馬個別關稅領域」、「中華台北」（Chinese Taipei）等名稱，但國民黨執政時使用這些名稱，便被刻意貼上所謂「矮化台灣主權」等奇怪且惡意的政治標籤。