大陸第七屆「慈孝文化節」22日在浙江杭州啟幕，前國民黨主席洪秀柱以視訊的方式在開幕式上致詞，她表示，慈孝文化傳承千年，成為中華民族的重要精神內涵和民族屹立不搖的養分，值得奉行與發揚。

據主辦單位指出，本屆慈孝文化節透過開設慈孝公車、展開慈孝漫畫紀念展、表彰2021年度慈孝人物及團體、聘任2021慈孝文化大使、舉辦慈孝養老論壇等系列活動，創新慈孝文化傳播載體，讓「慈孝」之風直抵人心、聲傳海外。

洪秀柱在開幕式上以視訊的方式致詞，她表示，慈孝文化傳承千年，成為中華民族的重要精神內涵和民族屹立不搖的養分，即使在新時代的背景下，傳統社會中由近及遠、由己及人的慈孝精神，仍然是值得奉行與發揚的。

大陸前桌球霸主鄧亞萍受聘為今年的「慈孝文化大使」。鄧亞萍在開幕式上表示：「希望每個人都能多花點時間陪伴父母，在生活中踐行慈孝，為慈孝文化傳承助力。」

今年入選的9位慈孝人物及團體包括：關注雪域高原婦幼健康的白瑪央金；以話劇傳遞國情的澳門《苦盡甘來》團體；以幫助山里老人脫貧的公益項目「外婆的禮物」；讓108名孕婦入羅漢寺產子的素全法師；讓特殊天使擁抱社會、給予「愛的港灣」的彎灣託管中心；撫育「三千孤兒」的草原母親；騎摩托尋子24年、電影《失孤》主人公原型郭剛堂；「孩子受教育，老人有尊重」的公益組織「爺爺奶奶一堂課」；民盟盟員、幫教未成年犯的「愛心奶奶」謝麗娟。

據了解，「慈孝文化節」今年是第七屆，從2015年首屆起，慈孝文化節已累計評出80名年度慈孝人物。