【旅遊經 編輯部報導】

三重縣位於日本中部近畿地區，是日本人心靈故鄉「伊勢神宮」所在地，有著悠久歷史和文化氛圍、優美景緻、雄偉叢山、豐富自然資源、多處知名觀光景點。除了遊覽這些戶外風景，你是否嚮往如日本電視節目「來去鄉下住一晚」一樣，走入日本人家中、和當地居民一起感受生活日常？今天就帶大家一起去位於三重縣中南部大紀町探訪，大紀町境內有山林圍繞及日本知名清流「宮川」支流經過，擁有美麗的自然風景和美味的食材。當地許多民家提供民泊和豐富多樣的生活體驗，旅人能跟著民宿主人一起種稻砍柴、採摘野菜香菇，捕魚親手料理等各種農林漁業與自然體驗，並與日本當地居民交流，深度感受當地風土人情。

※. 來去鄉下住一晚「民泊體驗」感受日本人情味

大紀町內約有20戶農家提供農泊體驗，每戶主人家職業不同，也各有擅長領域，旅人在入住期間能跟著農家主人體驗農林漁業工作與鄉村生活智慧。其中有著傳統爐灶、日式圍爐裏或是 Pizza 窯烤爐的民泊特別受到歡迎。此外可和民宿媽媽一起採收蔬果、燒柴煮飯，動手烹調鄉土料理；或著跟著民宿主人的腳步到清流宮川釣香魚現烤現吃；也能由在地專業嚮導帶路，騎電動腳踏車漫遊小鎮自然風光，並野炊午餐、手工窯烤 Pizza 享用。造訪當地農家、入住下榻日本當地人家中融入在地生活，如回到兒時爺爺、奶奶家，感受溫暖人情味。

「大紀町日本一のふるさと村」提供數十種豐富體驗行程，入住前可以先告知民宿主人

炊飯體驗與享用使用當地時令食材烹製的菜餚是來到大紀町日本一のふるさと村的重點遊程。

跟著民宿主人的腳步到清流宮川釣香魚現烤現吃，由當地人傳授美味料理方法

※.在大紀町變身日本學生體驗營養午餐

大紀町得天獨厚自然環境孕育下的蔬菜和「大內山牛奶」，與優酪乳、冰淇淋等乳製品在三重縣內相當知名，營養午餐充滿在地特色，也可喝到大內山牛奶。大紀町其中一樣特色遊程可以在小學廢校裡體驗日本學生生活。換上學生制服和水手服，製作日本人最喜歡的營養午餐內容之一「金黃酥脆炸麵包」。更珍貴的是，在體驗營養午餐的過程中，會親自感受到日本校餐教育如何緊密地與當地農林漁牧等物產知識、飲食教育、人生觀結合，認知一餐的由來是經由許多人努力，潛移默化中養成惜物精神。

換上水手服猶如成為日本少女漫畫女主角

日本學校中，每日會有固定的學生輪值，穿戴上圍裙、帽子前往廚房提取午餐，再分發給班上其他同學。

※.大自然瑜珈感受自然與身體療癒力量

當旅遊中的走路、拍照、健行等活動已無法滿足你，你一定要經歷一趟在大紀町的自然瑜珈輕旅行，以「美・健康・療癒」為主題，在大紀町的海、山、河川中感受大自然，一邊解放平時所累積的壓力，喜愛大海的旅人在面向熊野海灘的海上木屋裡，眺望著海平面、聆聽著海浪拍打聲，一邊伸展身體做海上瑜伽。

熱愛山林者置身綠蔭山林，呼吸清新的空氣、聆聽耳邊傳來鳥鳴與潺潺流水聲、仰望從枝葉間灑落的陽光，被美好的大自然環抱下進行山林瑜珈，結束後浸泡檜木足湯、享用大紀町有機香草茶和甜點，讓身心靈同時獲得放鬆。

喜歡挑戰自我的旅人，可選擇結合 SUP 立槳與瑜珈的新型態水上運動-在漂浮水面上的 SUP 槳板上做瑜珈，感受與大自然連結、取得身體平衡的同時進行深呼吸，能鍛鍊體幹核心肌群以及專注力，並與身體對話，達到身心放鬆，心境煥然一新。

在面向熊野海灘的海上木屋裡伸展身體做海上瑜伽，海濤聲成了最佳配樂。

SUP槳板瑜珈需要有極佳平衡感，被山水圍繞，身心放鬆，心境煥然一新。

旅行的意義不只是走馬看花，而是跟著當地人一起深入鄉野林間，親身感受在地的美好人情與物產、建立情誼，當依依不捨離別時，心繫彼此的期待下回聚首。下次來到日本，你將不再是只是旅人而已，三重縣大紀町就是你的第二故鄉。

相關大紀町體驗可參考「大紀町地域活性化協議會」(

)，更多三重縣旅遊資訊可以搜尋「觀光三重」。

圖片： 大紀町地域活性化協議會提供