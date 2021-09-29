公視年度大戲《斯卡羅》已播畢，但戲劇內容與史實有所出入，迄今討論熱度不墜。作家楊渡認為，身為美國駐廈門領事的男主角李仙得，在劇中代表「美國的符號」，甚至能直接與不受滿清政府管轄的原住民頭目卓杞篤的信任，但卓最後仍是與台灣一同被出賣，不經讓人反思，「卓是台灣命運的象徵嗎？」

《斯卡羅》開播時，楊渡批評李仙得為「賣台第一人」，引發熱議。馬英九基金會28日晚間舉辦「《斯卡羅》的史實與演繹」講座，楊渡再度分析該角色與連續劇相關時代背景。

馬英九基金會28日晚間舉辦「《斯卡羅》的史實與演繹」講座，前總統馬英九出席。(李侑珊攝)

前總統馬英九表示，收看歷史連續劇，不光只是欣賞當中的故事、風土與人情，《斯卡羅》男主角是法國人的李仙得，幫日本人打台灣人，在美國、韓國與日本都很吃得開，也是因為對局勢情況很了解，因此希望拍攝與收看都從客觀角度出發，不要過度美化，也不要過度醜化。

楊渡表示，1867年3月在恆春爆發美國船員遭原住民殺害「羅發號船難事件」，李仙得在4月來台處理此事失敗，6月則二度帶了一名副領事抵台，途中還特地前往基隆參觀煤礦，煤礦又是重要能源，「他們有沒有其他的居心或想法？」

同年10月，李仙得造訪恆春郊外一處名叫「出火」的地方，與當地原住民「十八社總頭目」卓杞篤談判，商討這起事件，最後雙方簽訂和平協議，李仙得的談判獲得勝利，也獲得卓杞篤的信任。

李仙得1869年又再來台，特地前往拜訪卓杞篤，甚至還準備了180碼的紅色羽緞、一把小手槍、一枝單管獵槍、象牙小望遠鏡以及一箱琴酒作為伴手禮，相關紀載都以文字留下紀錄。

此後，李仙得在一趟反美途中，將幾幅台灣南部地圖及恆春半島詳略，都一起交給日本。卓杞篤與台灣一起被李仙得出賣。

1872年12月12 日，李仙得正式辭去美國領事職位，為日本外交部工作，並成為關鍵人物。從牡丹社事件開始，並引導日本併吞琉球，再利用滿清政府國際法觀念不足，不只讓日本有藉能攻打台灣，甚至還使日方有意將台灣當作殖民地。李仙得可說是日本遠征台灣計畫的顧問。

楊渡在個人著作《有溫度的台灣史》中，將李仙得評為「賣台第一人」，連續劇開播之後，也將自己的書籍送給《斯卡羅》原著小說《傀儡花》作者陳耀昌，表達對這段歷史的看法。不過，對於公視採取虛實交錯的拍攝手法，「一下是歷史，一下是虛構連續劇」，楊渡表達不能認同，強調歷史思考不能去脈絡化。

楊渡特別提到，李仙得這號人物，其實對日本來說，完全不重要，最近之所以變成政治符號，在於《斯卡羅》把李仙得打造成「美國的符號」，卓杞篤則身為原住民頭目，是一位不受清朝政府管轄的政治代表，卻能直接與美國簽約，「政治上被作成這個點來宣傳」。

16世紀大航海時代開啟後，台灣也陸續進入幾個殖民階段，楊渡認為，特別是在蒸汽機出現之後的第二波全球化，列強都在尋找具有能源或具戰略功能的基地，台灣坐擁相關條件，又位在大陸旁邊，還是歐亞大陸與太平洋前線的戰場，因此很像敲門磚，以此為據點，想要對外發動戰爭，或對內經營貿易，都能找到可行之路。因此，從李仙得與卓杞篤的互動來看，不經讓人反思，「卓是台灣命運的象徵嗎？」