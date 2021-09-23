央行今舉行3Q理監事會，為落實政府「健全房地產市場方案」之信用資源有效配置及合理運用，考量銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，有必要採取預防性措施，央行宣布進一步控管相關授信風險，茲修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自本年9月24日起實施。主要修正重點如下：
1.新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期：特定地區包括臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹縣及新竹市。
2.調降購地貸款最高成數為6成。
3.調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為5成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款之「一定期間」為1年。
央行表示，未來將密切關注房地產市場發展及金融機構不動產授信風險控管情形，並檢視規範措施之執行成效，適時滾動檢討調整管制措施，以健全銀行業務，並促進金融穩定。
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