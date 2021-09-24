受到大盤量能降溫，整體券商8月獲利出現衰退，根據台灣證券交易所統計，8月全體證券商稅後淨利86.68億元，較上月衰退13.7億元，減幅13.65％。累計前8月全體證券商稅後淨利769.81億元，較去年同期成長432.48億元，增幅128.21％。

由於8月大盤總成交值約8.124兆元，較上月減少34.38％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，經紀業務獲利76.64億元，月減32.62％；而大盤8月呈現大幅震盪，自營表現依舊亮眼，且因證券評價損失較少，自營業務淨8月獲利24.61億元，月增37.33％；承銷業務由虧轉盈，獲利0.98億元。

累計前8月受惠於大盤今年量價齊揚，加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度大，經紀業務獲利突破600億元，達到648.68億元，年增116.03％；自營業務前8月獲利219.86億元，年增276.86％，承銷業務淨利也達到33.83億元，年增63.43％。