歐股周四開局上漲，延續了本周稍早拋售之後的反彈勢頭。對全球經濟放緩和通膨的擔憂，仍然揮之不去，歐股在本月正走在下跌的趨勢。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤上漲2.84點或0.62%，為457.87點。

防禦性股票例如房地產股、醫療股、食品股皆領漲；另一方面，礦業股則周四從中國經濟下行的擔憂導致先前的暴跌中出現彈升。

歐股在九月預計將錄得2.7%的下跌，為連七漲之後，首見下跌，主因為政府債券殖利率的飆升，使投資人拋售高成長型股票。

瑞典的連鎖時尚零售商H&M漲1.9%；購物者重返實體商店，該公司公布了大大優於預期的季度稅前獲利。

烈酒商Diageo大漲2.0%；在民眾日益選擇高檔品牌酒之下，該公司預期營業利益將攀高。

英國線上青少年服飾零售商Boohoo滑落10.3%；該公司表示，運費上升和配送中心員工的薪資上升，將衝擊全年獲利率表現。(飲酒過量 有礙健康)