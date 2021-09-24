中國恒大黑天鵝事件繼續纏繞金融市場，據未具名知情官員消息，中國正在要求地方政府為中國恒大可能倒下作好準備。摩根士丹利亞洲最新表示，如果發生信用事件，導致人民幣貶值，人行可能會介入支撐匯率。

大摩駐香港的首席亞洲經濟學家Chetan Ahya等分析師在一份研報中表示，若發生信用事件，可能導致在岸人民幣突然貶值，但是如果美元／在岸人民幣走高，人行將堅定地站在另一邊支撐匯率。

大摩建議做多離岸人民幣兌歐元和台幣，因為「在岸人民幣的基礎資金流仍然健康」。CFETS人民幣指數升至2016年以來的最高水平，顯示在岸人民幣表現超群會受到國際收支的支撐。

摩根士丹利還看好10年期中國國債，稱人行相較美國聯準會立場更鴿派，因此未觸發資本外流，而是鼓勵外國債券流入。與此同時，股市資金外流有限，因為境內投資者正在出售港股，將資金轉投大陸。

大摩並預計，大陸10月中下旬或再次降準50個基點，相關機率比不降準的可能性更大。