美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至9月18日）初次請領失業給付人數較前一周增加1.6萬人，為35.1萬人，超出市場預期的32萬人。上周初領失業給付人數4周均值為33.575萬人，周減750人。截至9月11日止當周，美國續領失業給付人數為284.5萬人，較前一周增加13.1萬人。

2.IHS Markit美國9月製造業採購經理人指數（PMI）初值為60.5，低於經濟學家預期的61.5和8月終值61.1。服務業PMI初值為54.4，低於預期55。綜合PMI初值為54.5，低於8月終值55.4。

3.市場消化了聯準會即將「收水」的消息，以及對中國恆大債務危機的擔憂緩解，市場避險情緒降溫使美元匯率回軟，周四ICE美元指數尾盤下跌0.5%，報93.037。

4.周三公布的美國原油庫存跌幅超出市場預期，聯準會公布決議後，市場對於經濟前景的看法轉趨樂觀，以及對中國恆大的擔憂減輕，周四國際油價連漲第三天。終場紐約期油收漲1.07美元或1.5%，為每桶73.3美元，創下7月底來新高。倫敦布蘭特期油收漲1.06美元或1.4%，為每桶77.25美元，創下2018年10月來新高。

5.避險情緒減弱，以及受美國債息揚升影響，周四紐約期金收跌29美元或1.6%，為每盎司1749.8美元，創下逾6周新低。