周二美股三大指數同步重挫，有「科技女股神」之稱的方舟投資管理公司（Ark Investment Management）創辦人伍德（Cathie Wood）旗下基金一天之內就拋售價值2.7億美元的特斯拉股票，持續站在特斯拉的賣方。

伍德旗下3檔ETF基金（ARK Innovation,ARK Autonomous Technology & Robotics和ARK Next Generation Internet）在周二盤後共計出脫逾34萬股的特斯拉股份，總值約為2.7億美元。

但截至9月29日，特斯拉仍是這三檔方舟ETF基金最主要的持股，占比都達到10%。

伍德上周曾表示，她給特斯拉股票的5年目標價為3000美元，如果特斯拉股價在明年達到這個目標，而企業展望沒有變化，她將出脫特斯拉股票。

伍德在周一盤後亦減持特斯拉股份，旗下兩檔基金共計出脫逾4.2萬股。

周二受到美國公債殖利率急升影響，美股三大指數同步重挫，以科技股為主的那斯達克指數跌近3%，特斯拉收跌1.74%，伍德旗下的ARK Innovation基金大跌逾4%，創下數個月來單日最大跌幅。