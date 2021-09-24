比漾廣場10月14日展開周年慶，9月29日至10月5日式周年慶化妝品預購會，周年慶期間正好趕搭振興五倍券啟用，趁熱搭配五倍券祭出「振興周周抽3C」活動，10月14日起每使用1張五倍券不限面額，就可獲得1張抽獎券，到年底前周周都有獎項，最後還有超級名車大獎可抽，等於1張五倍券有2次抽獎機會，用愈多中獎機會愈高，藉此創造物超所值的購物體驗和驚喜。
10月14日起，比漾廣場搭配五倍券祭出「振興周周抽3C」活動，目前已開出來的首4周獎項分別是10月14日至20日SAMSUNG 65吋QLED 4K電視，價值5萬2900元；10月21日至27日dyson三合一涼暖智慧空氣清淨機-黑鋼色，價值2萬3900元；10月28日至11月3日APPLE iPad Pro 11 Wi-Fi 128GB，價值2萬4900元；11月4日至10日SWITCH OLED遊戲主機，價值1萬480元。
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