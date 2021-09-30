福容A8田園西式套餐，碳烤沙朗牛焦香多汁。（業者提供）

福容大飯店桃園機場捷運A8館，10月8日至12月30日止，推出「經濟振興」、「奢華振興」與「美味振興」三大振興優惠，最高可享逾萬元回饋金。「經濟振興」只要3999元，即可入住原價8800元＋10％的精緻單人房，持3000元紙本振興券支付房費，再享限量升等「雙人精緻客房」、「輕奢迎賓禮包」和田園西式套餐兩份。「奢華振興」則是以同樣優惠價格入住精緻單人房，額外再持2500元紙本振興券加價入住，即可升等行政套房，再贈浪漫雙人套餐乙份，現省回饋逾萬元！「美味振興」則是持振興券於館內餐飲消費，除可享限定優惠，滿額3000元再贈餐飲優惠券，凡享福卡會員再享最高88折及點數加倍回饋。

福容A8祭出三大振興方案、多種優惠組合，如「經濟振興方案」中，民眾以3999無痛入住精緻單人房，持500元紙本振興券支付房費，再享限量升等「雙人精緻客房」或「輕奢迎賓禮包」二選一（迎賓禮包含迎賓鮮果乙份、Perrier沛綠雅氣泡礦泉水乙瓶、L’OCCITANE歐舒丹備品組乙套）；持千元紙本振興券支付房費，則可一次盡享「雙人精緻客房」與「輕奢迎賓禮包」；若持2000元紙本振興券支付房費，再贈田園西式套餐兩套(價值1760元＋10％)。若想放縱享樂一回，「奢華振興方案」定能滿足，同享3999入住，額外再持千元振興券，即可加價升等18坪奢華行政套房（13800元＋10％，限量提供)，再加價1500振興券入住，另贈2280元＋10％浪漫雙人套餐乙份；可選紐西蘭菲力佐焗生蠔、大西洋比目魚排佐蒜香雞排和義式手工甜品等精緻美饌。熱愛美食的饕客則可選擇「美味振興方案」，凡於活動期間持振興券支付餐費，即可享「田園自助百匯 四人歡樂饗聚」，平日3000元、假日3400元 ；A Bar西式套餐原價880元＋10％，振興價僅需700元，中餐福粵樓「京式櫻桃鴨」升等一鴨四吃，消費滿仟再贈手工刺蝟包1份（限下次內用）；全館餐飲單筆消費滿3000元（宴會包廂限三桌內，並使用特定菜單），再贈餐飲優惠券1張、滿6000元送兩張，以此類推，限下次使用。

若是於活動期間免費加入享福卡會員，不限金額消費就能憑會員等級獲餐飲、住房抵用券，最高可享15倍、總價值15000元好禮；消費滿5仟還能抽福容連鎖住宿券；每月再享福星點數加倍送，最多回饋高達15％。