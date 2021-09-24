香港中聯辦微信公眾號24 日消息，中共中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人24日發表談話表示，中國外交部今日發布美國干預香港事務、支持「反中亂港」勢力的事實清單，將其2019年「修例風波」以來製造香港社會動盪的累累惡行公諸於眾，是對美國霸權主義行徑的有力揭露，也在國際社會上立此存照、以正視聽。中聯辦堅決支持這一必要的正義之舉，美國藉搞亂香港遏制中國發展的圖謀不可能得逞。

發言人表示，中國人不惹事，但也不怕事。對一切干涉中國內政、損害國家利益和尊嚴的言行，必將作出必要、正當的反擊。從對等制裁美國有關人員和實體，到出台《反外國制裁法》，再到發布「事實清單」，充分彰顯中國堅決反對外部干預的堅定決心、堅強意志和強大能力。

發言人強調，時代大潮，奔騰向前。中華民族偉大復興的歷史進程不可阻擋，香港由亂及治、由治及興的步伐不可阻擋。隨著「一國兩制」治理體系不斷完善，香港必將實現長治久安和長期繁榮發展，這是香港廣大市民福祉所繫，對包括美國在內的世界各國投資者也是有利的。奉勸並正告美方，及早認清大勢，那些企圖「以港遏華」的外部勢力，必將在中華民族捍衛國家利益的鋼鐵意志面前碰得頭破血流。