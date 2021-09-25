美國隊25日在萊德盃高球賽首日，驚奇取得6比2領先歐洲隊，創下自從1975年以來的最大首日優勢，這也是美國隊在萊德盃自從1979年開放所有歐洲球員都可參賽後，史上第4次打完首日居於領先，前3次分別在1979、2008與2010年。

美國隊能在今年萊德盃首日搶到如此優勢的關鍵，在於世界排名第2的達斯汀強生，以及蕭佛利兩人領軍，兩人跟著不同搭檔都拿2比0，幫助美國隊上午先取得3比1領先，下午回合再取3比1領先優勢，難得可以首日壓著歐洲隊打。

「當我們從第1洞開打，到下午全部打完，現場觀眾都很熱情，」身為美國隊年紀最老的強生表示，「球迷真的太棒了，他們也相當值得我們尊重，無論從哪個角度來看，這場比賽都充滿著樂趣，當然很明顯地，是球迷讓這場賽事成功。」

能在首日搶到如此優勢意義不同，畢竟3年前在法國巴黎舉辦萊德盃，美國隊在首日上午取得3比1，卻在下午遭到歐洲隊4比0橫掃，最後也以10.5比17.5不敵歐洲隊，最近5屆萊德盃輸了4屆，所以美國隊當然很想延續今天這股氣勢，成功把萊德盃冠軍留在美國。