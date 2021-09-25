台北市信義區松仁路與松高路的路口附近，今（25日）上早上發生1起死亡車禍，1輛砂石聯結車與1輛機車疑似在過彎時發生碰撞，機車騎士當場摔倒並遭輾壓進車底、當場死亡。目前警方封鎖現場並調閱路口監視器釐清車禍原因。

小資女騎車經輕軌站遺失手機 報完案下一秒捷警送上門
疑轎車違規左轉 台灣大道2機車騎士追撞受傷
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