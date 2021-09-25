北市信義區死亡車禍 騎士疑遭內輪差捲進砂石車底慘死 11:342021/09/25 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市信義區松仁路與松高路的路口附近，今（25日）上早上發生1起死亡車禍，1輛砂石聯結車與1輛機車疑似在過彎時發生碰撞，機車騎士當場摔倒並遭輾壓進車底、當場死亡。（翻攝自臉書「信義區三兩事」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市信義區松仁路與松高路的路口附近，今（25日）上早上發生1起死亡車禍，1輛砂石聯結車與1輛機車疑似在過彎時發生碰撞，機車騎士當場摔倒並遭輾壓進車底、當場死亡。目前警方封鎖現場並調閱路口監視器釐清車禍原因。 小資女騎車經輕軌站遺失手機 報完案下一秒捷警送上門 疑轎車違規左轉 台灣大道2機車騎士追撞受傷 #過彎 #信義區 #死亡車禍 #砂石車 #輾斃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 千萬超跑i8直撞違規機車背後有洋蔥 騎士天價賠償曝光 09:362021/09/21 社會 桃園蘆竹2外籍移工暗夜遭撞 噴飛路旁車底慘死 08:062021/09/21 社會 驚悚撞飛瞬間曝光 2移工酒駕雙載違規遭撞雙亡 酒測值嚇人 14:522021/09/21 社會 陸騎士嚴重車禍 2粒蛋被撞噴馬路 血淋淋慘況曝光 17:552021/09/24 社會 桃園砂石車橫行 志工不敢站校門導護 04:102021/09/24 地方新聞 竹縣新豐龍貓隧道 秋節見人潮 04:102021/09/22 地方新聞 工程師墜橋慘死獲國賠2124萬 基隆市府：尊重判決 16:482021/09/22 社會 路口閃黃燈沒減速！ 男飆到120撞死行人 代價慘痛 21:192021/09/21 社會 中秋節3歲女童鎖車內活活悶死 鄰居爆料：父母跑去打麻將 11:422021/09/23 社會 國道1台中段肥料車爆胎逆向翻覆 駕駛送醫不治 09:282021/09/22 社會 菜鳥警技術差 自撞電箱四輪朝天 04:102021/09/21 社會新聞 社會熱門新聞 與老婆做愛引誘同睡小姨子後想硬上她 壞壞姐夫下場出爐 - 社會 身價上億女組頭遭擄獲釋 槍手掃射丟土製手榴彈恐有內情 - 社會 北市信義區死亡車禍 騎士疑遭內輪差捲進砂石車底慘死 - 社會 台大高學歷男為拿330萬股利 砸爆母親頭顱後掐死遭起訴 - 社會 夫上大夜難滿足 人妻看熟睡小叔褲襠凸起「直接做了」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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