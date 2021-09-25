立法院長游錫堃今出席《台灣關鍵年代 民進黨1986-1987》新書發表會；游錫堃致詞時表示，台灣民主不是天上掉下來的，也不是國民黨從中國帶過來的；是台灣先賢犧牲奉獻爭取來的。

游錫堃致詞時表示，民進黨創黨這35年來，作者等於替民進黨保管很多黨史，可以說是黨史籌備處的角色。回顧這35年，台灣民主政治是很多先賢、前輩共同打拼的成果。他說，立法院的議政博物館，辦理台灣議會設置請願運動百年展，這個百年展是從台灣設置請願運動滿100週年的1月30日開始舉辦，雖然受到疫情影響，但現在實體參觀人數也超過萬人。

他指出，台灣民主不是天上掉下來的，也不是國民黨從中國帶過來的。是100年前林獻堂先生跟很多先賢，辛苦地坐船於1921年1月30日到日本東京請願台灣須設置議會，而這就是台灣議會設置運動的起源。他並預告11月1日百年展將移到立法院台北院區展覽，讓更多人瞭解台灣民主發展。

游錫堃說，他跟作者邱萬興認識很久，作者那時候還是個小夥子，雖然很年輕，卻很勤快、很打拼、又謙虛有禮，做什麼事情都要參與，可以說是台灣民主運動的重要參與者。雖然那時候作者只是工作人員、不是什麼明星，但什麼事情都積極參與，現在成為台灣民主歷史的關鍵紀錄者，如果沒有這些紀錄，台灣民主歷史會少掉一大半。