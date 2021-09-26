英國34歲女子考辛絲（Emma Cousins）3年前罹患罕見眼癌，痛失左眼，並在空洞的左眼眶留下1個直通肺部的小洞，但樂觀的她苦中作樂，竟然練就了「眼洞吹蠟燭」的絕技，影片曝光後震驚無數網友。

根據《每日郵報》報導，考辛絲在2018年時，因為眼睛腫脹出血，被緊急送醫，沒想到醫師診斷後卻發現，考辛絲的左眼後方有個罕見的腫瘤，且存在15年之久。考辛絲透露，得知自己罹癌後十分難以接受，「但醫師告訴我，我是英國唯一一個得了這個病的人，化療完全幫不了我，我只能接受手術」。

最後考辛絲接受左眼球切除手術，並進行放射性治療，過程中眼窩內的靜脈壞死，眼皮供血不足而在左眼眶內永久留下1個小洞，由於孔洞直通肺部，一旦有水或其他異物入侵，都可能危及生命安全，但她也坦言，如今這個小洞越變越大，「目前正在等待大腿皮膚移植手術，用來縫合小洞，確切的手術時間還不清楚」。

即便生命遇上重重考驗，但樂觀的考辛絲沒有感到自卑，還練就了「眼洞吹蠟燭」的拿手絕活，影片曝光後震驚無數網友。對此，考辛絲自嘲，「少了1顆眼球的我，不管怎樣都會被陌生人盯著看，倒不如我再給他們多一些特別的把戲欣賞。事實上我喜歡這個小洞，它讓我與眾不同」。