彰化無照保母虐童案邱女與黃姓同居男友2人昨晚移送地檢署偵訊，晚間黃姓同居人因否認施虐，訊後遭檢方向法院申請羈押禁見獲准，而邱女因身體狀況不佳由員警戒護送醫，今天訊後檢方考量身體狀況及涉案情節較輕，諭知限制住居。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，昨天下午邱女到案後，就不斷聲稱自己身體不適，肚子痛，當時承案的檢察官認為邱女在裝病，但問訊到晚間邱女臉色慘白，經醫師診視後發現邱女腹部發炎，考量身體狀況與涉案情節低，因此愈之20萬元交保候傳。

邱女最後因籌不出費用，因此今天凌晨諭知限制住居，而同居男友因遭受害幼童指控施虐，包括4歲男童陰莖疑遭剪刀刀柄夾傷，但黃男在偵訊時坦承有動手，但強調是不小心碰到男童，否認犯行，檢方訊後認為黃男犯嫌重大，且有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。