侯姓女子與陳姓同居男友2019年12月間協議分手，1個多月後返回取物，因找不到紫色電鍋隨口抱怨，竟惹怒陳男，他持西瓜刀朝侯女後頸揮砍，傷口長達20公分、深及頸椎骨，拉扯間更全身傷痕累累；陳男自責也揮刀自殘，經陳母到場制止，陳男自首否認殺人，辯稱看卡通片砍頸會致人昏厥，才可察看她手機。一審法官不予採信，依殺人未遂罪判2年10月，仍可上訴。

陳男與侯女交往7年多，兩人在中市東區的透天厝同居，在2019年12月底協議分手，侯女在2020年2月9日連絡陳男返回住處拿個人物品，當天晚間10點多侯女在3樓房間找不到1個紫色電鍋，而向陳男抱怨。

陳男因懷疑她另結新歡，不捨兩人多年感情，不甘分手而氣憤激動拿出西瓜刀，侯女當時背對陳男蹲著毫無防備，陳男持刀後頸揮砍，撕裂傷長達20公分、深及椎頸骨，損及肌肉及韌帶，侯女驚嚇大聲尖叫，忍痛奪刀而與陳男拉扯，導致頭部及雙手多處撕裂傷。

陳男見侯女傷痕累累自責而持刀砍手部及後頸部自殘，後頸、手部及大腿多處撕裂傷。陳母在樓下聽到兩人吵架聲急奔現場，將陳男壓制在地，並喝斥他放下刀子，侯女脫困趁隙逃離。

陳男要求母親報警，自首坦承犯案，但否認有殺害樓女的意思，他說，西瓜刀是兩人一起購買防身用，一直放在堆雜物房間，雙方是和平分手，他也未恐嚇或威脅對方，只是案發時，侯女向他抱怨時的眼神及態度讓他很不滿，又想到她分手後在背後的批評，一時氣憤激動而犯案。

陳男強調，他持刀揮砍侯女的後頸，是因為看過卡通片，以為朝後脖子揮砍就會讓對方昏厥，他懷疑侯女另結新歡，想趁隙看她的手機，但也承認，兩者不同。

台中地院法官審酌陳男下手不輕，使用凶器、下手部位、被害人傷勢及犯案動機等情狀，認定陳男所言不足採信，雖陳男要求母親協助叫救護車，並報案自首，但審酌殺人未遂罪最低刑為有期徒刑2年6月，而陳男僅因前女友隨口抱怨竟持刀揮砍，難以引起一般人同情，無從酌減其刑。

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