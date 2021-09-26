斯洛伐克捐贈的16萬劑AZ疫苗今天上午抵台。蔡英文總統表示，這批16萬劑疫苗，以及昨天日本捐贈抵台的50萬劑AZ疫苗，都會優先提供第二劑接種。她也再次提醒大家，儘早接種、完整接種，讓台灣在防疫上具有最強的戰力！

蔡英文在臉書感謝斯洛伐克「16倍的支持力量！」表示，斯洛伐克先前宣布，將捐贈台灣的1萬劑疫苗，提高數量到16萬劑AZ疫苗。就在今天上午，這批疫苗已經抵達台灣。

她說，在全球疫情依然嚴峻下，斯洛伐克對於台灣真摯的友誼，讓我們倍受感動。她再次感謝斯洛伐克的協助和支持，台灣會繼續和國際夥伴相互扶持，在共同對抗疫情上，創造更多善的循環。

蔡英文強調，接下來，斯洛伐克捐贈的這批16萬劑疫苗，以及昨天日本捐贈抵台的50萬劑AZ疫苗，都會優先提供第二劑接種。疫苗是對抗疫情重要的武器，我們會做最好的接種安排，她也再次提醒大家，儘早接種、完整接種，讓台灣在防疫上具有最強的戰力！