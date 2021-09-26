斯洛伐克捐贈的16萬劑AZ疫苗今天上午抵台。蔡英文總統表示，這批16萬劑疫苗，以及昨天日本捐贈抵台的50萬劑AZ疫苗，都會優先提供第二劑接種。她也再次提醒大家，儘早接種、完整接種，讓台灣在防疫上具有最強的戰力！
蔡英文在臉書感謝斯洛伐克「16倍的支持力量！」表示，斯洛伐克先前宣布，將捐贈台灣的1萬劑疫苗，提高數量到16萬劑AZ疫苗。就在今天上午，這批疫苗已經抵達台灣。
她說，在全球疫情依然嚴峻下，斯洛伐克對於台灣真摯的友誼，讓我們倍受感動。她再次感謝斯洛伐克的協助和支持，台灣會繼續和國際夥伴相互扶持，在共同對抗疫情上，創造更多善的循環。
蔡英文強調，接下來，斯洛伐克捐贈的這批16萬劑疫苗，以及昨天日本捐贈抵台的50萬劑AZ疫苗，都會優先提供第二劑接種。疫苗是對抗疫情重要的武器，我們會做最好的接種安排，她也再次提醒大家，儘早接種、完整接種，讓台灣在防疫上具有最強的戰力！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。