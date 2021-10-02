國內莫德納疫苗短缺，大批「莫德納孤兒」面臨打不到第二劑窘境。高鐵42名員工今遭爆集體到醫療院所，謊稱第三類高接觸風險一線工作人員，成功打完第二劑莫德納疫苗。高雄市衛生局昨日（1）已證實此事，不料事件卻愈滾愈打，傳出北、中、南都有人「闖關」成功。對此，台北市市長柯文哲今日感嘆：「在美國打疫苗可以抽大聯盟的手錶，還有送啤酒，在台灣卻要移送法辦。」

高鐵爆出42名員工自稱是第3類「高接觸風險工作者」，赴高雄接種第2劑莫德納。後又傳出北、中、南都有人以同樣方式「闖關」成功打完第二劑莫德納。高市衛生局已要求高雄市立聯合醫院提交檢討報告，並追究相關責任。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今則表示，根據了解，高雄那家醫院在預約系統沒有有區隔出來，因此他們預約到了第2劑莫德納，不過到了醫院以後有被發現，但是因為人已到醫院，醫院也幫忙接種。但陳時中指會請衛生局調查，若有疑義也會請法務組研議。

針對冒名偷打疫苗事件，柯文哲今日受訪時無奈感嘆：「在美國打疫苗可以抽大聯盟的手錶，還有送啤酒，在台灣卻要移送法辦。」被問到北部醫院也有遇到類似狀況，柯則回應：「謝謝，我不曉得。」

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