全國接種疫苗後嚴重不良反應人數持續增加，雖然不一定皆有因果關係，但外界也響起放寬救濟給付審議標準的呼聲。台北市長柯文哲8日指出，既然台灣有藥害救濟基金制度，有做完整臨床三期的藥物，賠給民眾的錢就從該基金去支出，若沒有就由政府出錢賠償，但兩者審查標準要一樣。

北市府下午舉行防疫記者會，柯文哲指出，藥物進行完整臨床三級試驗、取得藥證、拿到市面兜售時，要提供一定比例的錢給藥害救濟基金，將來用藥出現問題時，只要醫生有判定這是因藥物引起的不良反應，即可使用該基金來補償病人，他過去曾擔任藥害救濟基金的委員，因此很清楚程序。

柯文哲解釋，EUA（緊急使用授權）是疫苗沒有完整做完的臨床三級試驗，國家基於緊急需要，特許該疫苗在沒做完整試驗的情況下上市，倘若出現因藥物引起的副作用，特別是嚴重不良反應，到底是誰要賠這筆錢，答案是政府賠。

柯文哲認為，既然台灣有藥害救濟基金制度，有做完整臨床三期的藥物，賠給民眾的錢就從該基金去支出，若藥物沒有做完臨床三期，而是用EUA去授權使用，如果出現副作用就直接由政府來付錢，但兩者審查標準可以一樣，意即出錢單位不同，但使用相同的審查標準、制度。